Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Quem é o alegado homicida e onde foi encontrado o corpo de Maria Amaral? Eis tudo o que se sabe
Dois às 10
Hoje às 12:49
Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
Dois às 10
Hoje às 11:46
Mais Vistos
EM DESTAQUE
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Hoje às 13:55
Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»
Dois às 10
Hoje às 14:53
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória
Novelas
Hoje às 11:26
«Não vou ficar em silêncio»: Margarida Corceiro alvo de ameaças de morte e expõe mensagens chocantes
V+ TVI
Hoje às 15:16
TVI PLAYER
«O desrespeito foi enorme»: Recrutas ficam a conhecer o motivo pelo qual "encheram" hoje
1ª Companhia
Há 2h e 37min
Dois às 10 - Primeira entrevista de Sara Santos após ser expulsa da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:50
A ACONTECER
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Hoje às 09:23
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Hoje às 10:17