Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste
A Sentença
Há 3h e 45min
“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo
Hoje às 12:14
Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado
Dois às 10
Hoje às 12:05
Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”
Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais Vistos
EM DESTAQUE
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Hoje às 11:42
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Hoje às 12:37
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Hoje às 15:49
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Hoje às 11:12
TVI PLAYER
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Hoje às 11:10
Reprimenda tensa! Comandante Moutinho perde as estribeiras com os recrutas: «Está tudo uma vergonha»
1ª Companhia
Há 1h e 5min
A ACONTECER
Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste
A Sentença
Há 3h e 45min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas
Novelas
Hoje às 10:50
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
Ontem às 16:11