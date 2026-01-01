Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 6min

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Momento certo
Há 2h e 32min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 53min

A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

Momento certo
Há 3h e 40min

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Há 3h e 49min

TVI - Em cima da hora - 18 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 18 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”

Dois às 10
Hoje às 12:15

Salvador tem uma doença rara sem cura e sem tratamento

Dois às 10
Hoje às 11:54

Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”

Dois às 10
Hoje às 11:38

Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”

Dois às 10
Hoje às 11:28

Cláudio Ramos aborda situação que o marcou: “Achei uma falta de respeito de todo o tamanho”

Dois às 10
Hoje às 10:38

Mais Vistos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
1

Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»

Dois às 10
Hoje às 14:27
2

Sandra Silva

Dois às 10
Hoje às 12:23
3

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
Ontem às 18:58
4

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
Ontem às 21:27
5

Cristina Ferreira na nova casa do Secret Story - Casa dos Segredos

Secret Story
Ontem às 21:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
Ontem às 21:27

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Novelas
Ontem às 12:56

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Dois às 10
Ontem às 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Ontem às 10:10

Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»

1ª Companhia
Ontem às 18:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:24

TVI PLAYER

Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas

1ª Companhia
Hoje às 09:56

Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”

Dois às 10
Hoje às 11:28

Dois às 10 - Atriz Sandra Silva é cuidadora da mãe com Alzheimer

Dois às 10
Hoje às 09:50

Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 15:49

O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 20min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 6min

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Momento certo
Há 2h e 32min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 53min

A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

Momento certo
Há 3h e 40min

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Há 3h e 49min

TVI - Em cima da hora - 18 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Novelas
Hoje às 09:33

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Novelas
Hoje às 10:04

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Novelas
Hoje às 11:40

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Novelas
Ontem às 13:59

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Hoje às 15:55

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Novelas
Hoje às 09:00