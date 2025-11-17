Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 29 min

Terra Forte - 19 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 57min

Terra Forte: Revelação de Sammy deixa Flor chocada

Terra Forte
Há 2h e 37min

Terra Forte- Flor avisa Maria de Fátima: «Não vou abdicar da casa»

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: «Se eu te deixar ficar com a casa, tu deixas-me ficar com a Açoreana?»

Terra Forte
Há 2h e 39min

Terra Forte: Depois de tudo, Maria de Fátima faz proposta inacreditável a Flor

Terra Forte
Há 2h e 40min

Terra Forte: Carla tem uma ideia inovadora

Terra Forte
Há 2h e 41min

Amor à Prova - 19 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 49min

Amor à Prova- Bruno abre o coração a Sara «Desde sempre que sou apaixonado por ti»

Amor à Prova
Há 3h e 26min

Amor à Prova: Sara deixa Bruno «encostado à parede» ao pedir explicações

Amor à Prova
Há 3h e 27min

Amor à Prova: Domingos apercebe-se do interesse de Nelson por São

Amor à Prova
Há 3h e 28min

Amor à Prova- Tomás é brusco com Alice: «Já estás a abusar»

Amor à Prova
Há 3h e 29min

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Novelas
Ontem às 16:46
1
00:59

Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo

V+ TVI
Ontem às 12:57
2

Sharam Diniz

Novelas
17 nov 2025, 15:20
3

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
4
06:10

À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu

1ª Companhia
Ontem às 12:14
5

Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto

1ª Companhia
Ontem às 17:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu

Dois às 10
Ontem às 13:54

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Novelas
Ontem às 15:25

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

1ª Companhia
Ontem às 12:34

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Dois às 10
Ontem às 14:14

Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 15:00

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Dois às 10
18 fev, 17:00

TVI PLAYER

Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Há 3h e 46min

Amor à Prova - 19 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 49min

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

1ª Companhia
Ontem às 22:28

«Vocês foram o puzzle perfeito»: A despedida emotiva das enfermeiras da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 21:00

Terra Forte - 19 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 57min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 45min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 29 min

Terra Forte - 19 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 57min

Terra Forte: Revelação de Sammy deixa Flor chocada

Terra Forte
Há 2h e 37min

Terra Forte- Flor avisa Maria de Fátima: «Não vou abdicar da casa»

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: «Se eu te deixar ficar com a casa, tu deixas-me ficar com a Açoreana?»

Terra Forte
Há 2h e 39min

Terra Forte: Depois de tudo, Maria de Fátima faz proposta inacreditável a Flor

Terra Forte
Há 2h e 40min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Novelas
Ontem às 10:28

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Ontem às 08:58

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Novelas
Ontem às 14:17

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Novelas
Ontem às 15:25

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Novelas
Ontem às 15:09

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Novelas
Ontem às 09:33