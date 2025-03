10 recordes do mundo e 17 nacionais - Vicente Pereira vive vitórias atrás de vitórias: «É uma sensação incrível»

Há 1h e 20min

No Goucha, conhecemos a incrível história de Vicente Pereira, o jovem com Síndrome de Down que se tornou num dos melhores nadadores do mundo. Vicente começou a competir aos 13 anos e rapidamente se destacou, conquistando resultados impressionantes. Aos 16 anos, participou na sua primeira prova internacional, onde venceu 12 finais. Desde então, já representou Portugal em dois Europeus e dois Mundiais, somando um palmarés invejável.