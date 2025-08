100 mil euros no lixo: mãe perde, filho ganha… e recusa partilhar

Ontem às 15:30

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Dinheiro ao Lixo». Numa visita à mãe, Rosa, Luís encontrou-a desanimada, queixando-se, entre outras coisas, de nunca ter sorte nas raspadinhas, incluindo uma que tinha comprado nesse mesmo dia e que, acreditava, não tinha prémio. Mais tarde, sem que Rosa soubesse, Luís foi ao lixo e encontrou a raspadinha… com um prémio de 100 mil euros. Após validar o valor no quiosque, contou à mãe três dias depois... mas deixou claro que o dinheiro ficaria com ele.