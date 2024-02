12 de junho: o dia em que Graça nasceu, foi batizada, casou e ficou viúva

Há 3h e 2min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Graça Canas, que ficou viúva no dia em que completava 39 anos e no dia de celebração de 12 anos de casada. A nossa convidada recorda o dia fatídico da perda do marido, tendo ficado sozinha com uma criança menor para criar. Filipe faleceu com apenas 40 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Após um grande trabalho de lidar com o luto, Graça explica que o tempo não ajuda.