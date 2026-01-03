20 anos de silêncio: O desejo de uma mãe em recuperar o amor das filhas após uma vida de violência

Há 57 min

No «Momento certo», A vida de Ivone foi um percurso de resistência marcado por ciclos de violência e traições. No entanto, nenhuma cicatriz dói tanto como a distância das suas três filhas. Após enfrentar 20 anos de afastamento de Sofia e uma relação instável e repleta de mal-entendidos com Anabela, Ivone decide que chegou o momento de quebrar o silêncio. Com o coração focado na harmonia familiar, ela surge agora para contar a sua verdade, esclarecer o passado e lutar pelo perdão e união que sempre desejou.