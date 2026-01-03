Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Momento Certo

20 anos de silêncio: O desejo de uma mãe em recuperar o amor das filhas após uma vida de violência

Há 57 min
20 anos de silêncio: O desejo de uma mãe em recuperar o amor das filhas após uma vida de violência - TVI

No «Momento certo», A vida de Ivone foi um percurso de resistência marcado por ciclos de violência e traições. No entanto, nenhuma cicatriz dói tanto como a distância das suas três filhas. Após enfrentar 20 anos de afastamento de Sofia e uma relação instável e repleta de mal-entendidos com Anabela, Ivone decide que chegou o momento de quebrar o silêncio. Com o coração focado na harmonia familiar, ela surge agora para contar a sua verdade, esclarecer o passado e lutar pelo perdão e união que sempre desejou.

Momento Certo

03:40

Do coma ao milagre: A história do homem que voltou a dançar após amputação

Momento certo
Há 57 min
04:48

«Ela libertou-se da violência para salvar a família» - A homenagem merecida a uma vítima

Momento certo
Há 57 min
05:21

Grávida, viu a sogra matar o namorado: O testemunho de Bruna sobre o crime que mudou o seu destino

Momento certo
Há 57 min
15:22

Mulher encontra pai através da TVI e momento não podia ser mais comovente

Momento certo
27 dez 2025, 20:00
10:46

Surpresa no «Momento Certo»: mulher abraça irmão quase 30 anos depois

Momento certo
24 dez 2025, 20:11
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
1
01:42

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Jornal Nacional
Hoje às 11:49
2
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

Em Família
Hoje às 14:30
3

Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

1ª Companhia
Hoje às 17:01
4

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Secret Story
1 out 2024, 19:37
5

Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Secret Story
Hoje às 16:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Secret Story
Ontem às 15:12

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

1ª Companhia
Ontem às 13:35

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
Ontem às 16:19

Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante

1ª Companhia
Ontem às 15:40

Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante

Novelas
Ontem às 10:50

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

Ontem às 11:45

TVI PLAYER

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Jornal Nacional
Hoje às 11:49

1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 16:25

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

Secret Story
Hoje às 14:29

A Protegida - Aruna faz ultimato a Virgílio

A Protegida
Ontem às 23:15

1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026

1ª Companhia
1 jan, 21:25

Emocionante! Recruta conta acidente que quase lhe tirou a vida

1ª Companhia
Há 1h e 51min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Chovem bananas! O momento épico ao som de Rosinha a que ninguém resistiu

Congela
Há 57 min

Do coma ao milagre: A história do homem que voltou a dançar após amputação

Momento certo
Há 57 min

20 anos de silêncio: O desejo de uma mãe em recuperar o amor das filhas após uma vida de violência

Momento certo
Há 57 min

«Ela libertou-se da violência para salvar a família» - A homenagem merecida a uma vítima

Momento certo
Há 57 min

Grávida, viu a sogra matar o namorado: O testemunho de Bruna sobre o crime que mudou o seu destino

Momento certo
Há 57 min

«A Alexandra é óptima!»: Alexandra Lencastre surpreende tudo e todos em desafio peculiar

Congela
Há 57 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Novelas
Ontem às 09:00

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Novelas
29 dez 2025, 13:33

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Novelas
Ontem às 10:28

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Novelas
Ontem às 11:21

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Novelas
Ontem às 09:59

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
Ontem às 10:09