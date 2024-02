20 fev, 10:27

No «Goucha», Pedro Moldão, ator que dava vida a Toninho nos Batanetes, fala do seu percurso de formação e profissional após o final da série. Beatriz, que deu vida a «Belinha» de «Doce Fugitiva», conta-nos também o que a ocupa profissionalmente, 20 anos após as gravações da novela.