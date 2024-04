Há 1h e 12min

No «Goucha», recebemos a atriz Inês Castel-Branco, que integrou uma das temporadas de 'Morangos com Açúcar'. 20 anos depois, a atriz regressa à série da TVI, e fala-nos desse novo desafio. Segundo a nossa convidada, esta integra o elenco da temporada de verão. Inês Castel-Branco fala-nos do facto de ter levado o filho Simão, de 13 anos, para as filmagens.