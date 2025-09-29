Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Dois às 10
Há 6 min
Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»
Dois às 10
Há 45 min
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»
Dois às 10
Há 47 min
João vive com o coração de outra pessoa: «Alguém morreu para que eu vivesse»
Dois às 10
Há 1h e 6min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único
Secret Story
Ontem às 19:11
Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»
Dois às 10
Há 3h e 27min
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Secret Story
Ontem às 19:01
TVI PLAYER
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Dois às 10
Há 2h e 13min
A ACONTECER
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Dois às 10
Há 6 min
Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»
Dois às 10
Há 45 min
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»
Dois às 10
Há 47 min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
28 set, 11:18
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
28 set, 08:45