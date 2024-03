23 anos depois, Ilda recorda tragédia de Entre-os-Rios: «O corpo da minha mãe apareceu em Espanha»

Há 1h e 28min

No «Goucha», recordamos a fatídica noite de 4 de março de 2001, às 21 horas fará 23 anos que caiu a ponte Hintze Ribeiro, ponte de Entre-os-Rios, em Castelo de Paiva, vitimando os passageiros de um autocarro e três veículos, somando 59 mortos. O grupo regressava a casa, de autocarro, de uma excursão a Trás-os-Montes, às Amendoeiras em Flor. As buscas pelos corpos duraram largos meses. Muitos foram encontrados na Galiza, a mais de 200 quilómetros do local do acidente, mas houve, infelizmente, outros que nunca chegaram a aparecer. 36 no total. Um número que continua a assombrar e a perturbar, ainda mais, a vida das dezenas de famílias que choraram a morte dos seus entes-queridos sem nunca se terem conseguido despedir deles.