Hoje às 11:22

No «Dois às 10», vemos imagens de Cláudio Ramos, de quando este começou a trabalhar na televisão. Primeiro estreou-se como comentador no «Noites Marcianas». Depois, na TVI, o apresentador participou no «Big Brother Famosos», no «Rosa Choque», e por último, no «Ólho Vídeo». Cláudio Ramos revela qual foi, para si, a pior coisa que fez em televisão.