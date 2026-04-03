30 anos de espera e uma verdade amarga: Miguel descobre que o pai vive como sem-abrigo

3 abr, 18:17

No «Momento Certo», Miguel cresceu com uma lacuna no coração e uma pergunta que o perseguiu durante mais de três décadas: "Onde está o meu pai?". Da infância, restam apenas memórias fragmentadas de uma separação marcada pelo álcool, uma visita à prisão e um último dia passado juntos antes do desaparecimento total.

Durante 30 anos, uma fotografia antiga foi o único elo de ligação de Miguel a um pai que se evaporou no tempo. A busca por respostas terminou agora com uma revelação avassaladora: o homem que ele tanto procurou não só está vivo, como enfrenta a dureza extrema de viver como sem-abrigo.