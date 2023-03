30 anos depois, Carlos superou-se e realiza agora os seus sonhos no mundo do futebol

Há 2h e 13min

No «Dois às 10», Carlos Miguel Júlio começa por contar o percurso que fez. Diz que os amigos o ajudaram muito. Namorou, casou e teve dois filhos. Conta que durante 30 anos se afastou do futebol. Diz ter-se afastado para não pensar que também poderia estar ali, confessa que era um processo de dor e que não via jogos de futebol, não acompanhava, nem queria acompanhar. Carlos conta-nos que o voltar ao mundo do futebol surgiu através de um convite de um amigo. Hoje é treinador e ensina crianças a jogar futebol.