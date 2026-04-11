31 anos de entrega: A história de uma mãe que vive para cuidar do filho

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No «Momento Certo», há 31 anos que o despertador de Paula marca o início de uma missão de entrega absoluta. Mãe e cuidadora a tempo inteiro de um filho com paralisia cerebral, Paula vive num ciclo de dedicação que se repete, dia após dia, sem pausas ou desistências. Mas nesta jornada de sacrifício, ela não caminha sozinha.

Sofia, a irmã mais velha, é o porto de abrigo que assiste, muitas vezes em silêncio e com o coração apertado, às rasteiras que a vida prega a Paula. É Sofia quem oferece o ombro no cansaço e o conforto na impotência. Hoje, as luzes incidem sobre este laço inquebrável: uma homenagem que prova que o amor de um irmão não se mede em palavras, mas manifesta-se no apoio constante. Uma história sobre a resiliência de quem cuida e a generosidade de quem nunca deixa a mão da irmã soltar-se.