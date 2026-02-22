TVI PLAYER
33º Aniversário TVI - After Party
Hoje às 01:02
Mais Vistos
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções
Secret Story
Hoje às 03:35
1
Marisa encantou ao lado de Pedro Jorge na gala da TVI
Hoje às 03:29
2
Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI
Secret Story
Hoje às 00:03
3
Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks
Ontem às 22:06
4
Bruna Gomes e Bernardo Sousa deslumbram na gala da TVI
Ontem às 23:44
5
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares
Secret Story
Ontem às 20:01
6
EM DESTAQUE
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI
Ontem às 21:08
Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro
Secret Story
Ontem às 20:58
Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção
Hoje às 01:47
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
Ontem às 21:16
Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires
Ontem às 20:50
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Hoje às 00:52
TVI PLAYER
33º Aniversário TVI - Gala
33º Aniversário TVI
Ontem às 21:00
A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»
33º Aniversário TVI
Hoje às 00:50
33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026
33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43
33º Aniversário TVI - After Party
33º Aniversário TVI
Hoje às 01:02
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
19 fev, 22:30
Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI
33º Aniversário TVI
Ontem às 23:45
A ACONTECER
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião
Missa
Há 1h e 50min
Diário da Manhã - 22 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 06:48
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções
Secret Story
Hoje às 03:35
“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar
Hoje às 03:18
Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI
Novelas
Hoje às 03:05
"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira
Secret Story
Hoje às 02:41
NOVELAS
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Hoje às 00:52
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
20 fev, 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
20 fev, 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
20 fev, 14:43
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
20 fev, 14:23
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
19 fev, 17:18