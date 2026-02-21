Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
33º Aniversário TVI - Gala

Ontem às 21:00
33º Aniversário TVI - Gala - TVI

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Ontem às 20:58

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Hoje às 01:47

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Ontem às 21:16

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Ontem às 20:50

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Hoje às 00:52

33º Aniversário TVI - Gala

33º Aniversário TVI
Ontem às 21:00

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Hoje às 00:50

33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43

33º Aniversário TVI - After Party

33º Aniversário TVI
Hoje às 01:02

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:45
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião

Missa
Há 2h e 2min

Diário da Manhã - 22 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 06:48

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Secret Story
Hoje às 03:35

“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar

Hoje às 03:18

Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

Novelas
Hoje às 03:05

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

Secret Story
Hoje às 02:41
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Hoje às 00:52

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18