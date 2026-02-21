TVI PLAYER
33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026
Ontem às 20:43
Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks
Ontem às 22:06
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia
1ª Companhia
Ontem às 12:26
A separação deste casal foi das mais mediáticas, mas o amor parece ter falado mais alto
V+ TVI
17 fev, 10:29
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares
Secret Story
Ontem às 20:01
1ª Companhia
Ontem às 11:58
1ª Companhia
Ontem às 11:58
Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia
1ª Companhia
20 fev, 22:02
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI
Ontem às 21:08
Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro
Secret Story
Ontem às 20:58
Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção
Há 33 min
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
Ontem às 21:16
Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires
Ontem às 20:50
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Há 1h e 28min
A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»
33º Aniversário TVI
Há 1h e 30min
33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026
33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43
Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI
33º Aniversário TVI
Há 2h e 35min
Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»
33º Aniversário TVI
Ontem às 20:37
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
19 fev, 22:30
1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
20 fev, 21:40
"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis
V+ TVI
Agora
Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção
Há 33 min
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Há 1h e 28min
Centenas de visualizações por minuto: está a 'arder' este momento de Pedro Teixeira e Alexandra Lencastre
Há 1h e 29min
A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»
33º Aniversário TVI
Há 1h e 30min
Atores das novelas deslumbram na Gala da TVI
Há 2h e 3min
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Há 1h e 28min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
20 fev, 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
20 fev, 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
20 fev, 14:43
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
20 fev, 14:23
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
19 fev, 17:18