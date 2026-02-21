Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

Há 3h e 20min
33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções - TVI

Na 33ª Gala de Aniversário TVI, celebraram-se mais de 30 anos de reality shows com uma viagem pelas pessoas, momentos e emoções que marcaram gerações de telespectadores. Desde os primeiros formatos que revelaram o Portugal real até às produções mais recentes que continuam a cativar o país, o segmento destacou o impacto humano e emocional destes programas na vida dos seus participantes e do público. Uma homenagem a três décadas de televisão que, semana após semana, colocou pessoas reais no centro das atenções e fez Portugal parar em frente ao ecrã.

"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis

Há 10 min

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 43 min

Decotes levam ousadia e sensualidade à passadeira vermelha da Gala de Aniversário TVI

Há 51 min

Gala 33 anos TVI: estrelas da Ficção destacam-se em noite de festa!

Há 1h e 5min

José Eduardo Moniz surpreende com novidades da TVI: "Somos silenciosos e discretos"

Há 1h e 20min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: viu os detalhes dos looks na Gala de aniversário da TVI?

Há 1h e 23min
A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

Há 1h e 40min

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

Há 2h e 45min

Em 1993 nasceu a TVI: estas três vozes da informação juntaram-se mais tarde, mas vieram para ficar

Há 2h e 54min

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

Há 3h e 12min

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

Há 3h e 20min

Momento hilariante entre Ana Guiomar e Cláudio Ramos: «Estás a estragar-me as piadas todas»

Há 3h e 22min

Decotes levam ousadia e sensualidade à passadeira vermelha da Gala de Aniversário TVI

Há 51 min

Gala 33 anos TVI: estrelas da Ficção destacam-se em noite de festa!

Há 1h e 5min

Gala 33 anos TVI: Sandra Felgueiras brilha na passadeira vermelha com look de princesa!

Há 1h e 46min

Estrelas de reality shows em peso na gala 33 anos TVI!

Há 1h e 50min

Atores das novelas deslumbram na Gala da TVI

Há 2h e 13min

Veja os looks dos apresentadores para a noite de festa da TVI!

Há 2h e 16min

O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

12 set 2024, 11:57

Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada

12 set 2024, 10:59

Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!

12 set 2024, 10:44

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

12 set 2024, 10:37

Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

12 set 2024, 09:53

Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente

12 set 2024, 09:35

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

Há 1h e 40min

33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026

Ontem às 20:43

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

Há 2h e 45min

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

Ontem às 20:37

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

19 fev, 22:30

1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026

20 fev, 21:40
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Há 1h e 38min

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

19 fev, 17:18