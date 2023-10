47 toneladas de plásticos recolhidos no mar dão vida a sacos a favor da preservação do habitat marinho

Ontem às 11:10

Falamos do projeto «Transformar» que há seis anos luta pela vida marinha e pelo bem do nosso ambiente. Este ano voltou a recolher toneladas e toneladas de resíduos plásticos e de metais que serão transformados em sacos. Na fábrica da TMG, onde os sacos foram fabricados, Andreia Coutinho e André Facote explicam qual é a missão da Skizo e de que forma estão a trabalhar com o projeto ‘Transformar’, do Lidl, pelo segundo ano consecutivo. O Valor dos sacos reciclados reverte a favor da preservação do habitat marinho.