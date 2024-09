A 15 dias de se casar, Joana foi traída pelo namorado com a melhor amiga dela. Goucha reage: «Ia aceitando as traições?»

Há 3h e 43min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Bastos, que foi vítima de violência doméstica. A nossa convidada viveu uma relação abusiva e violenta, fisicamente e psicologicamente, com o ex-companheiro. Joana recorda como foi o início da relação, aparentemente saudável, que depois se começou a transformar. Pouco tempo antes de se casar com o ex-companheiro, esta descobre que o mesmo a traiu com a sua melhor amiga. A nossa convidada revela que sempre procurou nas relações o amor que não teve do pai. Em estúdio, Joana recorda que sempre teve relações tóxicas, e que chegou a ser traída pela sua própria melhor amiga e um ex-namorado. Isto, a 15 dias do seu casamento. Goucha fica perplexo e questiona se esta ia sempre perdoando as traições de que era alvo.