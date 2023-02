1 fev, 22:35

Em «Festa é Festa», Jaime (Miguel Partidário) vai ter com Josefa (Rita Salema) e ela fica logo toda aflita com medo que alguém o veja ou oiça alguma coisa que a comprometa. Jaime diz que quer falar com ela sobre a mentira que criou, pois não se sente bem com aquilo. Josefa pede-lhe algum tempo, até as coisas acalmarem na aldeia.