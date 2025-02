«A Amália era como uma mãe para mim»: Sabe quem disse esta frase emocionante?

Há 2h e 34min

No «Dois às 10», Jorge Fernando recorda com carinho a sua relação com Amália Rodrigues. Cláudio Ramos conduz a conversa, explorando a influência da fadista na carreira musical de Jorge. O convidado partilha como a «mãe» Amália o acolheu e incentivou nos seus primeiros passos na música, desde os seus 20 anos. A conversa evoca memórias e emoções, com Jorge Fernando a destacar o magnetismo e a generosidade de Amália. Cláudio Ramos questiona sobre o início da sua carreira, recordando o primeiro single «A Trigueirinha» gravado aos 18 anos. O programa celebra a vida e obra de dois ícones da música portuguesa, numa conversa repleta de nostalgia e admiração.

