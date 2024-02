Há 3h e 4min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O piloto explica-nos como é que nasceu a amizade com Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O nosso convidado reage ao facto de Francisco Monteiro ter chorado, quando Bernardo anunciou a sua desistência do programa.