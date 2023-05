«A avaliar pelo trabalho que a Quina fez com o meu Bino, eu acho que a Quina como madrinha deixa um bocadinho a desejar!»

Há 1h e 36min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) vai ter com o Padre (Carlos M. Cunha) e diz-lhe que já está a começar a preparar o batismo de Bininha. O Padre fica feliz por saber isso. Florinda diz que inicialmente seria Corcovada (Maria do Céu Guerra) a madrinha, mas ela achou melhor ser uma pessoa mais nova e agora é o nome de Quina (Maria Rueff) que está em cima da mesa, mas Florinda tem dúvidas pois acha que ela não fez um bom trabalho com Bino (Pedro Alves).