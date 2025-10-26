Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue

Hoje às 08:41
A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue - TVI

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Adosinda.

Dizem que os primeiros anos de vida são os mais importantes na formação da personalidade das crianças. Pois bem… é seguro dizer que Adosinda teve um papel crucial na vida de muitas. Noutros tempos, em que o acesso às creches era condicionado, as amas ganhavam um destaque e relevância cruciais. Era o caso desta mulher, aqui ao meu lado. Dedicava-se aos filhos dos outros como se fossem seus. Aos netos alheios como uma verdadeira avó. Tanto que a tratam, anda hoje, como a AvóZinda. Orgulha-se de ver os “seus meninos”, como lhes chama a ganhar asas… e hoje não sonha que poderá ter uma surpresa muito muito agradável. 

Momento Certo

16:05

Um escudo de amor: A família que fez da adversidade uma festa

Momento certo
Hoje às 08:44
23:27

«A senhora das sopas»: O milagre que nasceu da fome

Momento certo
Hoje às 08:44
21:08

Maria enfrentou a dor, a violência e a solidão - 40 anos depois quer agradecer a quem lhe salvou a vida

Momento certo
Hoje às 08:41
12:45

Milagre! Avó faz o parto da neta na beira da estrada

Momento certo
Hoje às 08:40
12:43

Fátima Costa despede-se do marido cinco anos após a sua morte

Momento certo
19 out, 11:32
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?

V+ TVI
24 out, 16:27
1

Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»

V+ TVI
24 out, 17:08
2

«Custou-me muito»: um ano após a morte de Marco Paulo, amiga íntima do cantor quebra o silêncio sobre mágoa com a família

V+ TVI
24 out, 14:53
3

Nunca mais limpámos o exaustor sem ser a vapor. Demora minutos e fica como novo

Dois às 10
Ontem às 09:00
4

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Dois às 10
24 out, 15:00
5

As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime

V+ TVI
23 out, 11:24
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»

Secret Story
24 out, 15:21

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Novelas
24 out, 14:59

Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa

Dois às 10
24 out, 14:24

Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Secret Story
24 out, 16:25

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Dois às 10
24 out, 09:16

Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame

Secret Story
24 out, 15:51

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra especial - 26 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Secret Story 9 - A semana - 26 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00

Dezenas protestam em Lisboa e no Porto contra proibição do uso de burca

Jornal Nacional
Ontem às 20:43

Jornalista da TVI surpreende especialista ao começar questão com desenho do filho

Diário da Manhã
24 out, 10:33

Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um

Secret Story
Ontem às 22:24

Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina

Secret Story
Ontem às 22:57
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Um escudo de amor: A família que fez da adversidade uma festa

Momento certo
Hoje às 08:44

«A senhora das sopas»: O milagre que nasceu da fome

Momento certo
Hoje às 08:44

Maria enfrentou a dor, a violência e a solidão - 40 anos depois quer agradecer a quem lhe salvou a vida

Momento certo
Hoje às 08:41

A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue

Momento certo
Hoje às 08:41

Milagre! Avó faz o parto da neta na beira da estrada

Momento certo
Hoje às 08:40

Diário da Manhã - 26 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
24 out, 08:58

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
24 out, 10:24

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
23 out, 18:21

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Novelas
23 out, 18:32

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Novelas
23 out, 19:10

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
24 out, 09:28