A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue

Hoje às 08:41

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Adosinda.

Dizem que os primeiros anos de vida são os mais importantes na formação da personalidade das crianças. Pois bem… é seguro dizer que Adosinda teve um papel crucial na vida de muitas. Noutros tempos, em que o acesso às creches era condicionado, as amas ganhavam um destaque e relevância cruciais. Era o caso desta mulher, aqui ao meu lado. Dedicava-se aos filhos dos outros como se fossem seus. Aos netos alheios como uma verdadeira avó. Tanto que a tratam, anda hoje, como a AvóZinda. Orgulha-se de ver os “seus meninos”, como lhes chama a ganhar asas… e hoje não sonha que poderá ter uma surpresa muito muito agradável.