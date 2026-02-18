A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

Há 1h e 33min

No «Momento certo», após duas décadas de separação, Diana decidiu que era o momento de confrontar o passado e obter a resposta que a perseguiu durante toda a vida: o que aconteceu para o seu pai se afastar?

Apesar de ter crescido com o peso do abandono, Diana revela uma maturidade invulgar ao afirmar que não guarda qualquer rancor. O esperado reencontro foi marcado por uma forte carga emocional, onde o pai de Diana partilhou o seu lado da história, revelando que, ao contrário do que o silêncio fazia prever, tentou reencontrá-la desesperadamente durante vários anos. Este é o relato de uma busca mútua que terminou num abraço de perdão e na possibilidade de reconstruir um laço que o tempo não conseguiu apagar.