«A Cacau mantinha uma relação com um bandido profissional»

Há 2h e 26min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) faz queixas aos inspetores de Cacau (Matilde Reymão), dizendo acreditar que ela pode ter mesmo matado Pipa (Sílvia Chiola) para poder ficar com Tiago (José Condessa), tendo um comportamento obsessivo no que se refere aos homens, contando-lhes do episódio dela ter empurrado Vitória (Teresa Tavares) das escadas para ela perder o bebé devido a poder ter uma relação escondida com Marco (Diogo Amaral). Os inspetores olham-na espantados.