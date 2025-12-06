Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
A carta que nenhum pai quer escrever - Pais de Cátia revelam orgulho imenso na coragem e luta da filha contra o cancro

Há 1h e 12min
No «Momento Certo», conhecemos a inspiradora história de Cátia, que, em agosto de 2023, recebeu o diagnóstico de cancro da mama.

Em vez de se entregar ao medo, Cátia decidiu enfrentar a doença com garra, fé e um olhar positivo. Rapidamente, ela partilhou a verdade com os filhos de forma serena, mostrando-lhes o caminho dos tratamentos e a esperança.

Ao longo de mais de 60 sessões de quimioterapia, Cátia manteve-se forte, continuando a trabalhar, cuidar da família e, sobretudo, a sorrir, recusando-se a focar no negativo.

O apoio incondicional de pais, marido e filhos foi o seu maior remédio, unindo-se para reorganizar rotinas e partilhar medos. Agora, enquanto se prepara para a radioterapia, Cátia continua a lutar por si e pela sua família.

A sua resiliência foi celebrada num "Momento Certo", onde os seus pais a surpreenderam com uma carta comovente, expressando o seu imenso orgulho pela força da filha.

