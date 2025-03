A comovente história de Emanuel! Acidente deixa-o à beira da morte e nunca mais foi o mesmo

Há 45 min

No «Dois às 10», Maria João partilha a história de superação do filho Emanuel, após um grave acidente de carro em 2007. O acidente resultou num traumatismo cranioencefálico, deixando Emanuel em coma por 22 dias e com sequelas neurológicas graves. Maria João recorda o momento em que recebeu a notícia: «Disseram que ele havia um acidente» e que a situação era grave. Os médicos não lhe davam esperanças, prevendo que Emanuel ficasse em estado vegetativo. Contudo, Maria João recusou-se a aceitar o prognóstico e lutou incansavelmente pela recuperação do filho. Emanuel teve de reaprender a falar e a realizar tarefas básicas. Maria João descreve o processo como um luto pelo «filho anterior» e o nascimento de um novo Emanuel, que lhe traz alegrias. Apesar das limitações, Maria João celebra cada conquista e desafia o prognóstico médico inicial. O apoio familiar, especialmente do marido, foi fundamental nesta jornada. Emanuel, presente no programa, demonstra o seu orgulho e gratidão aos pais, que «estão sempre presentes comigo». A história de Emanuel é um exemplo de resiliência e amor familiar. Saiba mais em TVI Player