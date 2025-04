A cumplicidade de Miguel e Leonor cresce

Há 25 min

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) pede a Leonor (Dalila Carmo) que fale com Mafalda (Inês Aguiar) para a convencer a desistir de defender Eduardo (Diogo Amaral), que só vai arruinar-lhe a vida. Miguel diz a Leonor que só quer o melhor para a família, com ela incluída. Olham-se com intensidade, mas a chegada de Miro (Pedro Hossi) interrompe o momento. Miro, dizendo que Duarte está desaparecido, pede a Leonor que ligue a Alba (São José Correia).