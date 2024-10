Há 1h e 50min

No último domingo, Rafael, estudante de Proteção Civil e natural da Suíça, foi o sétimo concorrente expulso da “Casa dos Segredos” com 11% dos votos. Apesar de ter mostrado a sua faceta engraçada, não convenceu os portugueses que o decidiram expulsar. Agora, no Goucha, dá a conhecer a sua história de vida.

O ex-concorrente do reality show fala das suas origens e de como foi regressar a Portugal.