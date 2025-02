«A deficiência não a define». Catarina Oliveira anuncia gravidez e emociona Cristina Ferreira

Hoje às 11:34

No «Dois às 10», Catarina Oliveira, consultora na área da deficiência, partilha a emocionante notícia da sua gravidez com Cristina Ferreira. A apresentadora celebra a gravidez e conversa com Catarina sobre os desafios e preconceitos enfrentados por pessoas com deficiência, especialmente no que toca à maternidade e à sexualidade. Catarina, que ficou numa cadeira de rodas aos 27 anos, mostra-se determinada a quebrar barreiras.

