«A Dona Lenita veio, aqui, ontem à noite e ameaçou-me!»

Há 48 min

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) está muito alterado e António (Luis Simões) olha para ele com preocupação. Jorge conta que Lenita (Sofia Grillo) veio à mercearia e o ameaçou. António tenta processar o que Jorge lhe diz e pergunta porque Lenita o ameaçou. Jorge revela que Lenita o quer obrigar a casar com Maggie (Beatriz Prates), porque ele falou no assunto. António não percebe qual é o problema e Jorge grita com ele.