A dor de um pai que perdeu a filha após esta sufocar na cerca da creche: «Olho para o triciclo e ela não está lá»

Há 3h e 9min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de André Reis e Joana Pinto, pais da bebé de 18 meses que morreu após ficar presa num gradeamento na creche. Este caso ocorreu no final do passado mês de janeiro. Os pais recordam o dia do fatídico acidente que tirou a vida da menor. Em estúdio, os pais da criança falam-nos do facto de haver 6 funcionárias no que toca à vigilância das crianças e a mãe diz-se 'revoltada' por saber isso. O pai recorda a filha e de como esta era fascinada pelos pássaros, e explica-nos o porquê de não ter pedido ajuda psicológica para fazer o luto.