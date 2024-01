A dor e a luta de uma mãe para saber a causa da morte da filha de 21 anos

Há 1h e 36min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Olga Martins, que perdeu uma das suas cinco filhas com apenas 21 anos. Aos 5 anos de idade, a sua filha foi diagnosticada com 3 síndromes diferentes. A filha da nossa convidada chegou a ir ao «Você na TV!», e a partir daí, a jovem conseguiu fazer as cirurgias que precisava para ter mais qualidade de vida. No entanto, mais tarde, a filha de Olga sofreu um segundo aneurisma e morreu na sequência de uma cirurgia. Ana Rita nunca chegou a acordar dessa mesma cirurgia, e a mãe, indignada, procura uma resposta para que possa fazer o seu luto.