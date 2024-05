Há 1h e 52min

No «Goucha», recebemos Arthur Almeida, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024», fala-nos do facto de estar a estudar engenharia civil, mas quer aproveitar a entrada no reality show para fazer outros trabalhos, nomeadamente na área da televisão. O nosso convidado, que nunca tinha visto o programa, explica-nos o porquê de se ter inscrito.