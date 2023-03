Há 58 min

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, terá tentado receber ilegalmente jóias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita.

Trata-se de um cavalo dourado e outras duas caixas: uma com jóias avaliadas em mais de 3 milhões de euros e outro com um relógio.

As duas primeiras ofertas estão retidas há mais de um ano na alfândega ,mas a outra foi incorporada no acervo pessoal do ex-governante.

A polícia federal está a investigar o caso.