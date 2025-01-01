Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Óscar repreende Gonçalo: «Mesmo sabendo que ele tem todas as razões para te querer mal»
A Protegida
Há 1h e 16min
Nuno confessa traição: «Eu envolvi-me com uma pessoa, quando estivemos separados»
A Protegida
Há 1h e 21min
Hector quer explicações: «Do que é que estavas a falar com JD, esta manhã?»
A Protegida
Há 1h e 31min
Nadir confronta Daniela com a troca dos testes de ADN: «Tens alguma coisa a ver com isto?»
A Fazenda
Há 2h e 11min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial
Secret Story
Há 1h e 30min
«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial
Novelas
Ontem às 11:36
Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»
Dois às 10
Ontem às 12:12
«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas
Novelas
Ontem às 15:59
Chegou a Lisboa sozinha, sem ter onde dormir e com o dinheiro contado no bolso. Famosa atriz recorda dificuldades do passado
V+ TVI
Ontem às 11:47
TVI PLAYER
Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo
Secret Story
Há 2h e 35min
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
Secret Story
Há 2h e 8min
A ACONTECER
Óscar repreende Gonçalo: «Mesmo sabendo que ele tem todas as razões para te querer mal»
A Protegida
Há 1h e 16min
Nuno confessa traição: «Eu envolvi-me com uma pessoa, quando estivemos separados»
A Protegida
Há 1h e 21min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia
Novelas
Ontem às 11:27
«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI
Novelas
Ontem às 16:39
Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal
Novelas
Ontem às 15:27