A Fazenda: A emocionante despedida de Zuri e Talu… e um segredo finalmente desvendado

Há 3h e 20min

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) e Zuri (Madalena Aragão) têm uma conversa emotiva antes de se separarem. Zuri lamenta as mentiras do passado e explica que vai para Lisboa com a mãe. Antes de partir, entrega a Talu a pen que encontrou no escritório de Lukenia (Rita Cruz), contendo o vídeo que incriminava Eva (Margarida Corceiro). Entre arrependimentos e verdades, os dois despedem-se com respeito e tristeza, conscientes de que o amor entre eles chegou ao fim.