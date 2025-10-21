Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico 

Há 1h e 13min
A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico  - TVI

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) olha atónita para Leonor (Dalila Carmo) a revelar-lhe que escondeu de toda a gente que ela é filha de Gaspar (Nuno Lopes) com o receio que tinha de Miguel (Diogo Infante) lhe tirar as filhas, sendo por isso que ele lhe pediu desculpa por ter alinhado no plano de Lukenia (Rita Cruz). Leonor pede desculpa também à filha por lhe ter escondido o seu verdadeiro pai, sorrindo grata por Eva perceber as suas motivações. Eva e Gaspar abraçam-se felizes, unidos finalmente como pai e filha.

