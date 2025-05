A Fazenda: Alba desmascara Miguel e iliba Gaspar, em pleno julgamento

Há 2h e 0min

Em «A Fazenda», juiz chama Alba (São José Correia) a depor, com esta a dizer ser falso que a sua filha Rita tenha morrido por culpa de Leonor (Dalila Carmo), tendo sido isso sim por culpa da baby-sitter que tomava conta dela. Lukenia (Rita Cruz) explode em fúria a dizer que Alba está a mentir, mas juiz ignora. Alba prossegue a dizer que Gaspar (Nuno Lopes) fugiu com Leonor por querer salvá-la de ser mantida sedada numa clínica sob o jugo de Miguel. Todos ficam atónitos, com Leonor a olhar grata para Alba.