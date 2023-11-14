TVI PLAYER
A Fazenda: Alba recebe mensagem anónima sobre Eva
Ontem às 22:25
Episódio 190.
Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»
Novelas
Ontem às 14:46
1
Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé
Novelas
14 nov 2023, 16:06
2
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
Big Brother
Ontem às 09:52
3
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma
Big Brother
Ontem às 09:38
4
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens
Big Brother
19 ago, 14:12
5
Se Miranda não estivesse na casa, Afonso voltava para Jéssica? Marcelo Palma revela verdade: «Ele gosta dela»
Big Brother
Ontem às 15:48
6
Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother
Big Brother
Ontem às 19:22
Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»
Novelas
Ontem às 15:04
Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta
Dois às 10
Ontem às 17:00
O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família
Big Brother
Ontem às 17:01
Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem
Novelas
Ontem às 14:13
1 supercarro, 2 malas de luxo e milhares em acessórios: os presentes de luxo que Cristiano Ronaldo deu a Georgina Rodríguez, para além do anel de diamantes
V+ TVI
Ontem às 16:13
TVI PLAYER
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
Big Brother
Ontem às 21:57
A Protegida - 21 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:18
Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»
Big Brother
Ontem às 16:44
Nova investida! Catarina Miranda volta a tentar beijar Afonso: e a reação foi surpreendente
Big Brother
Há 1h e 22min
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
Big Brother
Ontem às 10:27
Miranda atira-se a Afonso: «Achas bem as pessoas gastarem dinheiro connosco e não acontecer nada?»
Big Brother
Há 1h e 10min
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:30
Festa é festa - 21 de Agosto - Gravação automática
Festa é festa
Hoje às 02:19
A Protegida: JD declara-se a Mariana e promete nunca magoar Carlota
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Mariana desaba em lágrimas nos braços de Hector
A Protegida
Ontem às 23:31
A Protegida: Margarida não resiste e beija Sanjay
A Protegida
Ontem às 23:25
A Protegida: Sofia apavorada com bilhete misterioso
A Protegida
Ontem às 23:20
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10