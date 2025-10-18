Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Fazenda: Alba vira costas a Duarte após ser rejeitada pelo próprio filho

Há 3h e 35min
A Fazenda: Alba vira costas a Duarte após ser rejeitada pelo próprio filho - TVI

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio Castro) está em convalescença no posto a ser tratado por Nadir (Sharam Diniz). Alba (São José Correia) vem visitá-lo, com Duarte a criticá-la de imediato por lhe ter montado uma armadilha para o apanhar. Alba assume que errou com ele por sempre o ter protegido de sofrer as consequências dos seus actos. Duarte vacila, mas logo vira a cara à mãe.Alba sai arrasada do posto médico, onde estão dois guardas a vigiar Duarte. Miro (Pedro Hossi) chega para ver Duarte. Alba nega querer ir com ele, dizendo que encerrou a sua história com o filho.

Mais Vistos

Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas

V+ TVI
14 out, 17:53
1
03:06

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Secret Story
Ontem às 16:49
2

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

V+ TVI
16 out, 12:31
3

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Secret Story
Ontem às 17:27
4

Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos

Dois às 10
17 out, 08:56
5

Flávio Furtado perdeu 16 quilos

Dois às 10
17 out, 08:51
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
17 out, 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
17 out, 17:03

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
17 out, 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
17 out, 15:51

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

TVI PLAYER

Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:50

Caos instalado: Ana confronta Liliana

Secret Story
Ontem às 22:29

Secret Story - Extra - 17 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:00

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Secret Story
Ontem às 16:49

A Fazenda: Talu acaba o casamento com Zuri

A Fazenda
17 out, 22:30

Morangos com Açúcar - Série III: Verão - Episódio 16

Morangos com Açúcar
28 dez 2022, 01:27
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Miquelina sobre Kiko: «Este menino vale tudo!»

Ora Bolas
Há 2h e 56min

Maria Cerqueira Gomes anuncia momento histórico do programa: «Vamos fazer esta ronda com emoção»

Ora Bolas
Há 2h e 56min

Miquelina cumprimenta o amigo Kiko e é correspondida

Ora Bolas
Há 2h e 56min

A Fazenda: Ainda haverá hipótese para Alba e Miro?

A Fazenda
Há 3h e 20min

A Fazenda: A emocionante despedida de Zuri e Talu… e um segredo finalmente desvendado

A Fazenda
Há 3h e 30min

A Fazenda: Alba vira costas a Duarte após ser rejeitada pelo próprio filho

A Fazenda
Há 3h e 35min
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
17 out, 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
17 out, 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
16 out, 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
17 out, 08:59