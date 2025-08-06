TVI PLAYER
A Fazenda: Alex destrói Júlia e é o fim
Ontem às 22:25
Episódio 179.
Mais Vistos
Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes
Dois às 10
5 ago, 15:00
1
Praia Fluvial Albergaria dos Fusos
17 jul, 11:23
2
António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto
Big Brother
Ontem às 19:45
3
Fotografias ousadas de Solange Tavares dão que falar
Big Brother
28 mar, 17:12
4
Surpresa Total. Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente. E não pense que é o Dinis
Big Brother
Ontem às 09:14
5
Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original
Big Brother
Ontem às 16:34
6
EM DESTAQUE
Fanny e Carina Rodrigues: De inseparáveis a afastadas — o que se passou entre as irmãs?
Dois às 10
Ontem às 11:23
Pensei que ia viver com cabelo fino para sempre”: suplemento capilar surpreende quem já tinha perdido a esperança
Dois às 10
Ontem às 11:13
Com Carolina Braga doente em casa, Diogo Bordin é 'apanhado' na praia com homem conhecido
Dois às 10
Ontem às 10:25
Daniela Santos corre para os braços do filho. As imagens que não viu na TV
Big Brother
Ontem às 10:20
Surpresa Total. Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente. E não pense que é o Dinis
Big Brother
Ontem às 09:14
Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa
Novelas
Ontem às 11:29
TVI PLAYER
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento
Big Brother
Ontem às 22:53
Big Brother Verão - Extra - 7 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão
Big Brother
Há 2h e 57min
A Protegida: Mariana rejeita proposta de Anita e é indelicada
A Protegida
Ontem às 23:20
Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário»
Big Brother
Há 3h e 20min
Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira
Big Brother
Há 2h e 45min
A ACONTECER
Maria Botelho Moniz sobre o «Big Brother Verão»: «Tenho a televisão ligada, no ginásio estou a vê-los, no supermercado estou a ouvi-los»
Dois às 10
Há 4 min
Maria Botelho Moniz recorda segundos antes da estreia do «Big Brother Verão»: «Achei que ia cair para o lado»
Dois às 10
Há 9 min
Maria Botelho Moniz recorda: «Houve muitas pessoas que escreveram que era um presente envenenado»
Dois às 10
Há 15 min
Maria Botelho Moniz admite surpresa com o «Big Brother Verão»: «Não esperava»
Dois às 10
Há 18 min
Maria Botelho Moniz sobre a sua estreia no «Big Brother Verão»: «Não estava à espera que as pessoas me quisessem tanto ver ali»
Dois às 10
Há 18 min
É filho de uma figura conhecida e assumiu-se homossexual com apenas 12 anos
Dois às 10
Há 22 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Eva e Talu são afastados de uma vez por todas?
Novelas
Ontem às 08:38
Vem aí em «A Protegida»: Óscar faz um aviso crucial a José Diogo
Novelas
Ontem às 10:27
Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs
Novelas
5 ago, 16:04
Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa
Novelas
Ontem às 11:29
Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal
Novelas
Ontem às 09:18
Vem aí em «A Fazenda»: Joel, Becas e Lukenia unem-se contra Talu
Novelas
Ontem às 09:03