A Fazenda: Alex está nas mãos de Carlinhos

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) diz a Esmeralda (Julie Sergeant) que Fausto o anda a denegrir no bar. Fausto surge a acusar Miro de ser um interesseiro que anda com as mulheres a troco de dinheiro, somente estando com Esmeralda por ela agora ser dona do bar. Miro não se contém e esmurra Fausto, furioso. Miro segue furioso para a rua. Alex (Rodrigo Tomás) olha tenso para Carlinhos (Simão Fumega) a exigir-lhe mais dinheiro para não revelar a Júlia (Kelly Bailey) que o filho que ela espera não é dele.