Há 1h e 45min

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) diz a Júlia (Kelly Bailey) ter saído da prisão há uns meses, troçando com ela a dizer não acreditar que ela consiga assentar com Ary (Isaac Alfaiate) e levar uma vida bem-comportada. Alex beija Júlia de surpresa, dizendo ir ficar ali uns dias no lodge.