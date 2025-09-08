Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Fazenda: Alex vai sair em liberdade da prisão

Ontem às 22:25
Episódio 203.

02:05

Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final

Big Brother
Ontem às 22:41
1

Devemos atestar sempre o carro ou ir abastecendo aos poucos? Esta escolha tem impacto

V+ TVI
Ontem às 15:14
2

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Big Brother
Ontem às 09:57
3

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Big Brother
Ontem às 10:42
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
Ontem às 15:30
5
05:26

Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»

Big Brother
Ontem às 21:39
6
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Dois às 10
Há 1h e 32min

Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela

Novelas
Há 1h e 30min

Milhares de euros em jogo. Francisco Monteiro pode perder tudo

Big Brother
Ontem às 21:44

«Um dia vais entender»: Carolina Deslandes emociona ao revelar segredo por detrás do nome do bebé

V+ TVI
Ontem às 15:45

Bruna arrasa Catarina Miranda: «Quando ela precisou, eu estive lá. Quando foi ao contrário, ela riu-se»

Dois às 10
Ontem às 15:56

Prestes a completar 48 anos, Cristina Ferreira revela o que lhe disse o namorado João Monteiro

Big Brother
Ontem às 21:29

Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia

Big Brother
Há 58 min

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

Big Brother
Ontem às 14:32

Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»

Big Brother
Ontem às 18:14

A Protegida - A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:14

A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 24 min

Mariana - 9 de setembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:20

Festa é Festa: Peixoto quer conquistar Betinha?

Festa é festa
Hoje às 02:00

Big Brother
Hoje às 00:00

A dura despedida de Ema e Apolo

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:58

A Fazenda: Alex vai sair da prisão

A Fazenda
Ontem às 23:56
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

Novelas
Ontem às 08:58

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

Novelas
6 set, 15:09

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
Ontem às 14:34

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
Ontem às 15:30

Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

Novelas
Ontem às 16:26

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

Novelas
Ontem às 10:56