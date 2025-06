Há 10 min

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) já explicou a Cassoma (Ricardo Monteiro) o seu plano para apanharem Lukenia (Rita Cruz), com este a ligar-lhe de seguida, dizendo que Leonardo admitiu ter tido um relacionamento com ela e que ela foi cúmplice no golpe, e só vai calar-se se ela lhe der dinheiro. Talu (Evandro Gomes) esboça ar chocado por aquilo confirmar que Lukenia está envolvida naquele crime.